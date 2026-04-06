Il Napoli batte il Milan e vola a -7 dall’Inter. Rossoneri sorpassati. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Al San Paolo il Napoli conquista una vittoria pesantissima superando il Milan per 1-0 e rilanciando con forza la propria corsa al vertice.
La partita
Gara equilibrata e molto tattica, con il Napoli leggermente più propositivo soprattutto nel possesso palla. Il Milan prova a rispondere ma fatica a costruire occasioni davvero pericolose.
La svolta arriva nel finale: al 79’ è Matteo Politano a decidere la partita con il gol dell’1-0 che fa esplodere il Maradona. Un episodio che rompe l’equilibrio e premia la maggiore concretezza degli azzurri.
Nel finale il Milan prova a reagire, ma il Napoli si difende con ordine e porta a casa tre punti fondamentali.
Successo che cambia gli equilibri in alto: il Napoli sale a 65 punti e si porta a -7 dall’Inter capolista, mentre il Milan resta fermo a 63.
La classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 72, Napoli 65, Milan 63, Como 58, Juventus 57, Roma 54, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 40, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.