FOTO - Il dolce saluto di Fabbian ai magazzinieri del Bologna

Tra qualche minuto Giovanni Fabbian sarà a Firenze per sostenere le visite mediche con la Fiorentina. Nel pomeriggio il giocatore ha salutato anche i suoi ormai ex compagni del Bologna e lo staff di Italiano.

Un regalo speciale

Un regalo con una dedica speciale il centrocampista classe 2003 lo ha fatto ai magazzinieri del Bologna. Fabbian ha donato loro una maglia firmata con la dedica: “Ai miei magazzinieri preferiti, vi voglio bene. Grazie di tutto”.

La foto