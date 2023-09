L'ex allenatore, oggi opinionista, Andrea Stramaccioni non ha dubbi: "Anche senza Spalletti il Napoli resta un gradino sopra a tutti". L'ex tecnico dell'Inter, intervistato dell'edizione odierna de Il Mattino, ha parlato della lotta scudetto: "Mi piacciono Inter e Milan. A seguire tutte le altre: le romane e la Juventus che non è a livello delle top come organico ma non ha le coppe. Eccellenti outsider possono essere Fiorentina e Atalanta".

Poi ha aggiunto: "Milan seria candidata allo scudetto? L'unica squadra che può realmente insidiare il Napoli per quanto ha fatto vedere fino a oggi è l'Inter. Ha un modo di affrontare la gara opposto a quello che l'anno scorso le ha fatto disperdere tanti punti. E secondo me ha le potenzialità per poter ammazzare il campionato se ingrana nel modo giusto".