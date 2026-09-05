Belotti riparte dalla Serie B. L'ex viola approda a parametro zero alla corte di Galloppa

Il Modena di Daniele Galloppa è vicino a piazzare un importante colpo tra gli svincolati: Andrea Belotti sarebbe infatti a un passo dal vestire la maglia gialloblù.

Svincolato

Il centravanti, passato per Firenze nella stagione 2023-2024, è attualmente senza squadra dopo la fine dell'esperienza al Cagliari, avvenuta per il mancato superamento delle visite mediche.

Nuova squadra

Secondo Tuttomercatoweb, il Gallo è vicinissimo a trovare subito un'altra sistemazione. L'accordo tra le il calciatore e il Modena è infatti ormai vicinissimo alla definizione. Salvo sorprese, l'ex attaccante della Fiorentina, approderà alla corte di Daniele Galloppa in Serie B.