L'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, è stato importante per la vittoria viola in casa del Bologna, avendo realizzato il gol del raddoppio gigliato.

“Ci siamo parlati e volevamo questa vittoria per il nostro presidente che mancherà tanto al popolo fiorentino e alla Fiorentina - ha detto Piccoli - Cercheremo di onorarlo in ogni partita. Il primo tempo è stato incredibile, abbiamo giocato benissimo. Ci hanno annullato un gol per pochi centimetri e il risultato di 3-0 per noi sarebbe stato ancora più giusto. Abbiamo tenuto botta nel finale, dimostrando di essere squadra”.

A proposito della sua rete: “Il gol è importante per un attaccante, ti sblocchi e sei mentalmente più libero. Sei pagato per fare gol e allora devi farlo. Devo ambientarmi ancora, ma mi sto allenando bene. Non sono al massimo perché sono influenzato, ma abbiamo corso tutti per novanta minuti. Dovremo riconquistare la fiducia dei tifosi per portare a casa vittorie, soprattutto domenica che abbiamo una partita importante, in casa nostra”.

Piccoli ha fatto un primo bilancio stagionale: “Potevo avere qualche gol in più, nessuno si aspettava questa Fiorentina, io devo farmi trovare pronto e dobbiamo fare la differenza anche quando subentriamo. Io e Moise siamo due attaccanti forti e dobbiamo credere in noi stessi. Stiamo prendendo gamba e ritmo, dobbiamo cercare di spingere come stiamo facendo adesso in allenamento, con il mister che ci ‘ammazza’ (ride ndr)”.

Infine: “Quando la squadra non gira, facciamo tutti più fatica. Siamo esseri umani, ragazzi giovani e ci sta. Adesso siamo tutti più liberi, avevamo il freno a mano tirato e non era semplice portare a casa il risultato a tutti i costi”.