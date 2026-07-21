S. Sabatini: “La Fiorentina mette curiosità, spesi quasi 100 milioni per giocatori giovani e forti. E Grosso…”

A Radio Sportiva è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista ed opinionista, che ha espresso le proprie sensazioni sui movimenti di mercato della Fiorentina manifestando curiosità attorno alle mosse gigliate.

“La Fiorentina in questo momento è la squadra che indubbiamente ispira più curiosità in questo momento, grazie al mercato”.

‘Presi giocatori buoni e giovani’

“I viola hanno preso tutti buoni giocatori, giovani, sta spendendo tanti soldi, quasi 100 milioni… è una squadra che vedo con molta curiosità”.

‘Grosso mi piace tantissimo’

Quindi ha aggiunto: “Grosso è un allenatore che mi piace tantissimo, mi appassiona poi la traiettoria che ha avuto Alberto Aquilani, così come quella di Ignazio Abate”.