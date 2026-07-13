Sandro Sabatini: "Vedo difficile che la Fiorentina arrivi nelle prime sei. Grosso il migliore tra gli allenatori ex 2006"

Il giornalista Sandro Sabatini, ha fatto il suo prospetto sul prossimo campionato di Serie A a diverse settimane dalla fine del mercato estivo. Queste le sue parole a Radio Sportiva.

Il pronostico

“A oggi il prospetto sulla classifica è identico alla classifica di fine scorso anno. Inter, Napoli, Roma, Como e con il Milan che si è molto rinforzato. Il pronostico è questo, anche perché non sono cambiati molti allenatori".

Sulla Fiorentina

“Le prime sei secondo me non le tocca nessuno. Poi tra le altre sono molto molto curioso di vedere cosa farà la Fiorentina, anche se dubito possa entrare nelle prime sei appunto. Mi piace la squadra che sta facendo Paratici, a partire da Grosso, che è il migliore allenatore che è venuto fuori dalla squadra campione del Mondo 2006”.