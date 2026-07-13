La Fiorentina chiude un altro affare giovanissimo. Preso un attaccante mancino dallo Spezia
La Fiorentina chiude un altro colpo per il suo settore giovanile e pesca in Liguria.
Il profilo
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la società viola aha chiuso per Dieli, attaccante mancino, giovanissimo talento dello Spezia.
Un giocatore giovanissimo
L'attaccante classe 2013 era seguito da tempo dalla Fiorentina, che in queste ultime ore ha chiuso il colpo di mercato. L'ennesimo per le sue giovanili.
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