La Lazio studia l'affondo per Dia, la Fiorentina resta sullo sfondo. Ma prima c'è un caso da risolvere con la Salernitana

Durante la scorsa estate, la Fiorentina era vicinissima a chiudere l'acquisto di Boulaye Dia, che invece è rimasto alla Salernitana per un'altra stagione. L'esito disastroso e i rapporti più che incrinati con il club granata sono chiari segnali di addio.

La Lazio è su Dia, ma prima…

Come riporta il Corriere dello Sport, continua l'interesse della Lazio per Dia; il club biancoceleste studia l'affondo e gradirebbe anche Tchaouna dalla Salernitana. La Fiorentina resta sullo sfondo insieme ad alcune voci dalla Premier League e al Napoli. Prima, però, c'è un caso da risolvere, ovvero il contenzioso con il club granata, che ha prima tentato di eliminarlo incontrando l'entourage del calciatore. Ma adesso è previsto l'esito dinanzi al Collegio Arbitrale, con prima udienza prevista il 30 aprile. Un caso che può cambiare gli scenari per Dia e per la Salernitana.