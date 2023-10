Domenica di B amara per tanti ex viola: cadono sia Aquilani che i giovani della Ternana

Se la Primavera della Fiorentina è in caduta libera dopo il cambio di guida a Galloppa, anche la nuova squadra di Aquilani non sta spiccando il volo. Il Pisa, infatti, è caduto ancora una volta sul campo del Venezia, perdendo per 2-1. A nulla è servito il vantaggio iniziale dei toscani con Mattia Valoti. Nerazzurri ancora vicini alla zona calda dei playout.

Nel pomeriggio di B sono usciti sconfitti anche Filippo Distefano, Lorenzo Lucchesi e Costantino con la Ternana. L'attaccante di proprietà della Fiorentina è subentrato al 73' al posto di Lucchesi ma non è riuscito ad evitare la sconfitta dei suoi, caduti sul campo del Modena. 59 minuti per Favasuli, sostituito da Corrado.