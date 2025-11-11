Una difesa che può cambiare. La scelta di Vanoli che influenzerà tutto

Che Fiorentina vedremo alla ripresa del campionato? Una delle priorità per il nuovo allenatore, Paolo Vanoli, sarà quella di trovare una quadratura in difesa.

Cambio di assetto

Secondo quanto scritto stamani da La Nazione, la retroguardia viola potrebbe cambiare assetto. Per essere ancora più chiari, la difesa a tre che abbiamo visto finora potrebbe essere archiviata.

Difesa a quattro

C'è il bisogno di blindare un reparto che fin qui si è rivelato in tutta la sua fragilità: i due gol presi dal Genoa sono emblematici. S'inizia dal basso, Vanoli lo sa, è per questo non è escluso che si possa anche strizzare l'occhio alla difesa a quattro, aspettando tempi migliori.