Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni si è espresso anche in merito alla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport, toccando vari argomenti di casa viola.

‘La Fiorentina ha voglia di Champions League, la proprietà è ambiziosa’

"Di sicuro anche la Fiorentina la voglia di Champions League ce l'ha ben chiara in testa. E fa bene a pensarci. L'idea non è pazza. La Fiorentina ha una proprietà ambiziosa e vuole ritagliarsi un ruolo diverso da quello stereotipato della "società media". La Fiorentina ha adottato una strategia conservativa, l'obiettivo di convincere tutti i giocatori più importanti a rimanere a Firenze è stato centrato. Il colpo vero è Kean. E poi De Gea. È rimasto pure lui (assieme a Svilar il portiere più decisivo del campionato scorso) con la voglia di aggiungere un altro trofeo ai nove già vinti con United e Atletico".

‘Ora arriveranno altri tre giocatori di livello’

“Però un Numero Uno la Fiorentina l'ha trovato e si chiama Stefano Pioli. Erano venticinque anni, dai tempi di Trapattoni, che sulla panchina viola non sedeva un allenatore con lo scudetto nel palmarès. Le difficoltà di Palladino hanno fatto tramontare l'idea del tecnico giovane. Ora Rocco Commisso si aspetta con Pioli di avere una guida finalmente forte e carismatica. Per dare a Pioli la squadra promessa arriveranno altri tre giocatori di livello alto”.