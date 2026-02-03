Flachi: “Le partite sono sempre meno, aumentano tensione e paura. Fagioli marcato? Il calciatore di qualità trova la soluzione”

L’ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato a Toscana TV, toccando alcuni temi relativi alla sconfitta della Fiorentina al Maradona contro il Napoli.

‘La Fiorentina si è fatta quattro gol da sola’

“A Napoli si è visto qualcosa sul piano del singolo, ma a livello di squadra la Fiorentina fa ancora molta fatica. Serve cambiare un po’ di atteggiamento, non basta solo rimanere in gara. In due partite la Fiorentina si è fatta 4 gol da sola, subendo reti evitabilissime, manca la mentalità per stare in questa situazione. Si pensa che sia tutto scontato, ma non è così. Le partite sono sempre meno, e tensione e paura subentrano sempre di più, le sensazioni non sono positive. Ci sono poi episodi che non fanno ben sperare, ma se nel calcio dai poco è difficile avere qualcosa indietro. La fortuna devi andarla a cercare”.

‘Poco dai nuovi arrivati finora, tranne Solomon’

“Fagioli sempre marcato a uomo? Il calciatore di qualità trova la soluzione, sono situazioni che esistono da sempre. Il piano B lo trova il calciatore con la sua qualità… il grande giocatore deve capire cosa fare e sapere dove andare. Nelle ultime partite ha fatto un passo indietro. I nuovi arrivati? A parte Solomon si è visto poco… la Fiorentina ha cambiato tanto, eppure… Brescianini e Fabbian sono due cavalli, calciatori che vanno serviti”.