Tardi per giocare contro la Fiorentina, ma intanto il Genoa chiude un grande acquisto che oggi sarà in città. I dettagli dell'operazione

Domani torna il campionato, con Genoa-Fiorentina. I rossoblù, guidati dall'ex bomber viola Alberto Gilardino in panchina, sono guidati da un ambiente molto entusiasta e da un ottimo calciomercato. E ora sono pronti a chiudere un altro grande colpo.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, oggi Ruslan Malinovskyi arriva in Liguria per firmare con il Genoa: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Attese nel pomeriggio le visite mediche. Chiaramente il centrocampista ucraino ex Atalanta non ci sarà domani contro la Fiorentina, ma potrebbe essere presente sugli spalti di Marassi a vedere la partita.