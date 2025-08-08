Quest'oggi l'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan, alla vigilia dell'amichevole tra i viola e il Manchester United, è intervenuto a Radio Bruno per parlare delle sfide passate all'Old Trafford e per commentare l'inizio di stagione della squadra di Stefano Pioli.

“L’Old Trafford me lo ricordo molto bene, è uno stadio incredibile. Subito quando entri dall’angolo del campo l’entrata è molto stretta e sei a contatto diretto con avversari e con gli spettatori sugli spalti. Quando poi sei in mezzo al campo ti vengono i brividi. Le serate di Champions, non solo a Manchester ma anche in altri posti dove siamo stati, sono spettacolari. Quando segnò Batistuta ricordo che sullo stadio calo un silenzio surreale. Una delle cose che mi ha colpito di piu è il terreno a collo d’asino, che per battere un calcio d’angolo o un fallo laterale devi fare la salta: sono cose che vedi solo in Inghilterra. L’ambiente è sempre molto festeggiante e preso dalla partita“.

“La Fiorentina fa bene a puntare alla Champions League”

Un commento anche sulla possibilità di lottare per la Champions League: “I ragazzi devono avere questo obiettivo all’intento dello spogliatoio. E’ vero che non è facile ma a settembre si parte tutti da zero e la Fiorentina ha un’ottima squadra, oltre al fatto che quest’anno in panchina è arrivato un ottimo allenatore. In Champions sappiamo che potrebbero esserci 4 o 5 posti disponibili, se il Bologna è riuscito ad andarci, trovatemi un motivo per il quale non possa andarci anche la Fiorentina?“.

“Le altre squadre non stanno meglio dei viola, sarà fondamentale partire a mille”

Uno sguardo anche alle altre pretendenti: “Oltre il fatto che la Fiorentina, rispetto a quanto successe un anno fa, ha la squadra quasi fatta, e sappiamo bene quanto sia fondamentale per un gruppo allenarsi da subito con una rosa quasi definitiva, c’è anche da mettere in conto le difficoltà sul mercato delle altre squadre. Sicuramente in partenza la Fiorentina può essere avvantaggiata e per questo dovrà sfruttare questa situazione per iniziare a mille allora: sarà fondamentale iniziare il campionato alla grande”.

“Sono molto curioso di vedere i nuovi arrivati in maglia viola"

Ha poi concluso parlando dei nuovi arrivi: “Sono curioso di vedere Sohm, è un ottimo acquisto per il centrocampo della Fiorentina: un centrocampista azzeccato per il centrocampo che ha in mente Pioli. Ma anche Fazzini, che ha grosse qualità e la personalità per imporsi ed essere quell’uomo che possa fare la differenza tra il centrocampo e la trequarti“.