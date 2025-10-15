Moise Kean ritorna KMB: uscito a mezzanotte il nuovo singolo del bomber della Fiorentina
Torna alla ribalta Moise Kean, ma stavolta il campo non c'entra niente. L'attaccante della Fiorentina, attualmente fermo dopo la sosta Nazionali, ha annunciato l'uscita del nuovo singolo “Non voglio tornare broke” a mezzanotte.
Kean, noto in ambito musicale come KMB, è già tornato a far parlare della sua musica dopo l'inclusione del suo pezzo Bombay nella colonna sonora del nuovo EA FC 26. L'attaccante ha accompagnato all'uscita del singolo un post sui propri social.
Nel post si legge: “Fuori ora! Non voglio tornare broke è ovunque”
💬 Commenti