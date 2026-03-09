​​

Nonostante il periodo così così, un difensore della Fiorentina chiamato dalla sua nazionale

Redazione /
Marin Pongracic
Pongracic. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

C'è anche Marin Pongracic tra i ventisei convocati dalla Croazia per le amichevoli di marzo negli Stati Uniti. 

Le amichevoli

Il CT croato Zlatko Dalić ha ufficializzato la lista in vista del doppio impegno a Orlando: il 26 marzo contro la Colombia e il 31 marzo contro il Brasile. 

I convocati

Pongracic, ormai presenta fissa in nazionale, presente come di consueto. Presente anche l'ex viola Fruk. Questa la lista completa: 

 

