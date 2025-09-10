Il Casms ha dato il via libera alla vendita dei tagliandi per Fiorentina-Napoli, ai tifosi azzurri residenti della Regione Campania, esclusivamente però per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C. Napoli”.

Aumentano i biglietti

Il divieto, stabilito in un primo momento, viene dunque meno. A disposizione dei sostenitori del Napoli ci saranno 300 tagliandi.

Non sarà consentito l’acquisto dei tagliandi di ingresso ai tifosi residenti nella regione Campania, per tutti i settori dello Stadio Franchi, se sottoscrittori del programma di fidelizzazione alla “Società ACF Fiorentina”, qualora la fidelizzazione sia stata effettuata in data successiva al 31 maggio 2025.

Cento tagliandi annullati

E in questo senso nella giornata di martedì, rivela Il Mattino, un centinaio di tifosi napoletani ha provato ad eludere il divieto sottoscrivendo la tessera del tifoso della Fiorentina. Questi tifosi sono stati scoperti dalla questura che ha annullato il loro biglietto.