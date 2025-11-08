I convocati della Fiorentina: tegola per Vanoli all'esordio, si ferma Kean! Ma c'è un recupero importante

La Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida di domani contro il Genoa: pessima notizia quella che riguarda l'assenza di Kean, che lascia i viola orfani in una delle sfide più importanti della stagione.

Il report medico

Lo fa sapere il club sui canali ufficiali: Kean sarà assente a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz. Tornano invece in lista Gudmundsson, dopo l'impegno extra-calcistico che lo ha reso indisponibile a Magonza, e Kospo. Ancora assenti Gosens e Sabiri, fermi per infortunio.

La lista completa

Di seguito, la lista dei convocati da Vanoli per la sfida di Marassi:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KOŠPO Eman

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia