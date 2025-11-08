I convocati della Fiorentina: tegola per Vanoli all'esordio, si ferma Kean! Ma c'è un recupero importante
La Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida di domani contro il Genoa: pessima notizia quella che riguarda l'assenza di Kean, che lascia i viola orfani in una delle sfide più importanti della stagione.
Il report medico
Lo fa sapere il club sui canali ufficiali: Kean sarà assente a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz. Tornano invece in lista Gudmundsson, dopo l'impegno extra-calcistico che lo ha reso indisponibile a Magonza, e Kospo. Ancora assenti Gosens e Sabiri, fermi per infortunio.
La lista completa
Di seguito, la lista dei convocati da Vanoli per la sfida di Marassi:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KOŠPO Eman
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia