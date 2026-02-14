Il messaggio di Joseph Commisso: "Mio padre Rocco sarebbe stato orgoglioso di una vittoria come questa contro il Como"
Giuseppe Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
A fine partita il Presidente Giuseppe B. Commisso ha chiamato il Direttore Generale Ferrari e il Direttore Sportivo Paratici per complimentarsi con la squadra.
Il messaggio del presidente
Giuseppe Commisso ha commentato: “Mio padre Rocco sarebbe stato orgoglioso di una vittoria come questa. Adesso avanti così, partita dopo partita”.
Anche Catherine manda i suoi complimenti alla squadra
La Fiorentina ha fatto sapere che anche la signora Catherine, madre di Giuseppe Commisso, nel corso della telefonata, ha fatto i complimenti al Mister e a tutti i ragazzi.
💬 Commenti (5)