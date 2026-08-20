Garlando: "Grosso spinga sulla qualità senza avere paura. Fagioli essenziale nell'impostazione dal basso"
Il noto giornalista de La Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, in un video pubblicato sul canale You Tube della Rosea, ha esaltato il mercato e le qualità di alcuni giocatori viola, oltre a cimentarsi in un difficile pronostico sulla prossima stagione della Fiorentina.
Le qualità di Fagioli
Secondo Garlando la Fiorentina si classificherà settima a fine stagione, appena dentro la zona europea. Per il giornalista della rosea sarà fondamentale l'apporto di Nicolò Fagioli: “E' un giocatore essenziale nell'impostazione dal basso. Senza di lui fai fatica ad arrivare davanti”.
Consiglio a Grosso
Il giornalista poi prosegue analizzando il probabile modo di giocare del tecnico viola: “Spero che Grosso spinga sull'acceleratore della qualità, senza avere paura. La squadra più forte del mondo in questo momento gioca con Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz a centrocampo. Anche la Spagna campione del mondo non si fa problemi a preferire la qualità alla fisicità”.