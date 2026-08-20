Il Como libera spazio per Kean in attacco? Morata nel mirino di due club di Serie A

Il Como sta formulando la secondo offerta ufficiale per Moise Kean da presentare in queste ore alla Fiorentina. Nonostante il muro dei Viola, i lariani cercano di liberare spazio nel reparto avanzato.

Cessione di Morata

Dopo una sola stagione, l'esperienza di Morata in riva al lago sembra essere arrivata al capolinea. Fabregas vuole puntare su giocatori più giovani e prestanti dell'ex attaccante della Juventus, ormai da qualche stagione in declino fisico e di prestazioni. Il centravanti individuato è Moise Kean, che la Fiorentina valuta 40/45 milioni.

Squadre interessate

Prima di presentare la seconda offerta per il classe 2000, il Como sta lavorando anche alle uscite in attacco. Secondo quanto riporta Matteo Moretto infatti, Alvaro Morata sarebbe stato proposto a Lazio e Genoa.