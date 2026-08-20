Fabregas: "Dobbiamo ancora riempire degli spazi col mercato, ci servono italiani. La Fiorentina quest'anno..."

Il Como tornerà in campo sabato contro l'Udinese, e l'allenatore della squadra lariana Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa. La squadra del tecnico spagnolo sta provando a strappare Moise Kean alla Fiorentina, anche visto il forte gradimento dell'ex Barcellona e Arsenal, che però non si è sbottonato sulla questione.

"Quest'anno si inizia da zero. Zero partite, zero punti. Tutte le squadre crescono, fanno mercato, vediamo come si partirà. Piano piano dobbiamo ritrovare chi eravamo l'anno scorso e provare a migliorare. Questa è una stagione molto speciale, facciamo tre competizioni, mai fatto prima d'ora. Abbiamo una squadra giovanissima, alcuni calciatori e membri dello staff non le hanno mai affrontate. Giocheremo ogni tre giorni e ci sono tantissime incognite. La Champions è un regalo, ma Serie A e Coppa Italia sono molto importanti".

‘Il mercato aperto col campionato non mi piace, ma…’

"Mercato aperto con il campionato iniziato? Non mi piace, ma a nessuno piace. Magari c'è un giocatore qui che tra 2-3 settimane giocherà da un'altra parte. Sappiamo però che è così. Aspettiamo che il mercato si chiuda velocemente, in 12-15 o 20 giocatori. Ora ci sono tanti dubbi, uno che ti dice una cosa o l'altra. Non è bello nemmeno per loro che sono amici, quando sanno che qualcuno andrà via. Un giorno cambieranno le regole e saremo più felici. Se il mercato finisse oggi, volterei pagina velocemente ma in questo momento non è chiuso. Più o meno siamo gli stessi ma con 4-5 giocatori rimpiazzati velocemente e bene. Adesso manca quel plus per fare uno step in più. È difficile, alcune volte sei più fortunato. L'anno scorso abbiamo preso Diego Carlos all'ultimo secondo e non si è mai infortunato, ma abbiamo rischiato. Ramon mi aspettavo 4-5 mesi di adattamento, ma dal minuto 1 pronti-via. Non tutte le volte andrà così".

‘La Fiorentina quest’anno magari farà meglio di noi'

"Il proprietario a Londra mi ha chiesto di sviluppare i giocatori giovani, che continuano a crescere. Juventus e Milan quest'anno magari faranno meglio di te, come Roma e Fiorentina, l'Inter...Un difensore centrale forte che abbiamo preso è Chalobah. Non è facile, di nomi ce ne sono tantissimi, conosco tutti i difensori centrali degli ultimi due anni e non è così semplice. Abbiamo tanti giocatori qua che non si sa se andranno via. Non lo auguro a nessuno perché cambia sempre tutto. Come andiamo in Serie A o i Champions? 4 italiani e posti che mancano e vanno coperti. Alla fine andiamo tranquilli, abbiamo il nostro piano e non dobbiamo farci distrarre dall'attaccante se arriverà o meno contro l'Udinese".