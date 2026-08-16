Moretto: "Kean è il primo nome sulla lista di Fabregas, ci sono stati nuovi contatti. Il Como manda segnali chiari alla Fiorentina"

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Moise Kean, attaccante della Fiorentina che piace molto al Como di Cesc Fabregas. Questo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto sul canale You Tube di Fabrizio Romano sul numero 9 viola.

La situazione

“Delap resta un nome sul mercato. Il Como ha contattato il Chelsea per lui: è una possibilità, ma le condizioni economiche, anche per un eventuale prestito, sono molto complesse. Vedremo se i Blues abbasseranno le loro richieste. Dobbiamo comunque tenere in considerazione Kean".

Segnali da Como

"Occhio all’attaccante della Fiorentina, perché è il primo nome sulla lista di Fabregas. Ci sono stati contatti anche recentemente. Se il Como lo vuole davvero, dovrà affondare il colpo con un’offerta importante e concreta, ma i contatti e i segnali mandati alla Fiorentina e allo stesso Kean sono quelli di un club fortemente interessato. Fabregas sta cercando di capire se esistano le condizioni per portare avanti l’operazione”.