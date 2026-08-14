Grosso: "Mi aspetto e chiedo molto a Kean, Ndour ha un grandissimo potenziale. E sugli infortunati..."

L'allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, ha parlato dopo la vittoria della squadra contro il Benevento che vale il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.

“Ce le teniamo le cose positive che abbiamo fatto, ma siamo anche consapevoli che c'è ancora tanta strada da fare. E' stata una partita seria e siamo stati bravi a sbloccarla subito. Una delle cose che dobbiamo migliorare è che l'attenzione deve sempre rimanere alta e la squadra non deve staccare”.

Kean

“Per me è un attaccante molto forte e i giocatori forti della squadra do grandissime responsabilità. Devono tirare in avanti il gruppo che è composto da molti ragazzi nuovi. Mi aspetto tanto da lui, è stato bravo a fare gol, a creare occasioni e a partecipare al gioco e complimenti a lui”.

Centrocampo solo qualità

“Siamo all'inizio e devo scoprire ancora tante cose. A me piacciono giocatori di qualità, ma le partite vanno ‘riempite’. La solidità te la danno tutti i giocatori, non uno solo, mi devo confrontare con i momenti della squadra e cercare di mettere in campo una squadra equilibrata. Abbiamo preso tanti ragazzi bravi per una Fiorentina che sarà forte e bella".

Gudmundsson

“Ha alternato cose molto belle ad altre in cui puà far meglio. Pretendo tanti dai miei giocatori”.

Gli infortuni

“Su Atta e Joao Mario, penso che non sia stato niente di grave per entrambi ma un'uscita solo a scopo precauzionale”.

Ndour

“Ho visto un giocatore con un grandissimo potenziale tecnico e fisico. Sia lui che Brescianini hanno dato tanta sostanza alla squadra. Sono stato contento dalla prestazione che hanno fatto loro”.

Mastantuono

"E' entrato in un momento della partita in cui non era facile mettersi in mostra. Da giovanissimo ha fatto tante partite nel River Plate, arriva dal Real Madrid e può essere un giocatore molto forte. Ma è determinante la grandissima umiltà che dobbiamo mettere nel nostro percorso. La generosità, la voglia, la determinazione di tutto il gruppo queste sono le qualità che dobbiamo portare avanti".