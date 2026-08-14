Grosso: "Siamo in costruzione ma contenti dell'entusiasmo, dovremo inserire ancora qualcosa. Mastantuono? E' giovanissimo eppure non sembra"

Prima ufficiale per Fabio Grosso, da tecnico della Fiorentina, che a Mediaset ha commentato così il successo in Coppa Italia sul Benevento:

"Siamo contenti dell'entusiasmo che si crea, le nostre idee sono molto chiare, siamo in costruzione con tantissimi cambiamenti. C'è bisogno di tanto lavoro ma ci godiamo l'atmosfera. Sono ottime basi ma necessitiamo di mettere dentro qualcosa che abbia anche altre qualità, c'è tanto da fare ma dobbiamo continuare a cambiare, facendoci trovare pronti. Poi proveremo a mettere i ragazzi che penso stiano meglio.

Mastantuono? E' un ragazzo giovanissimo, quando lo vedi non sembra così giovane perché ha grande personalità e carisma, è arrivato da pochi giorni. Dobbiamo vedere come relazionarlo con gli altri compagni, con grandissima umiltà si metterà al servizio della squadra, a tratti riesce a tirare fuori il potenziale, a tratti no. Però abbiamo tanti ragazzi bravi e faremo il possibile per costruire qualcosa di bello".