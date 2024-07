Dalle Mura si trasferisce in Calabria: il difensore lascia la Fiorentina a titolo definitivo

Ormai la trattativa è chiusa: il difensore centrale Christian Dalle Mura a breve sarà un nuovo giocatore del Cosenza. Il calciatore mancino classe 2002 si appresta a salutare la Fiorentina, club in cui è cresciuto, per trasferirsi in Calabria. Il giocatore non è stato convocato per il ritiro ed è fuori dai piani gigliati.

Il classe 2002 saluta a titolo definitivo?

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com il trasferimento sarà a titolo definitivo, con il possibile inserimento di un contro riscatto a favore del club viola, con il giocatore che firmerà un triennale coi Lupi calabresi.

Le avventure prima del passaggio in Calabria

Dalle Mura ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Fiorentina, e nella passata stagione ha collezionato 14 presenze, con la maglia della Ternana da gennaio in poi. Per lui esperienze anche a Cremonese, Reggina, Spal e Pordenone.