"Giocare a destra ha scombussolato Parisi. Ma l'ex Empoli in fase difensiva è meglio di Biraghi"

L'ex Fiorentina Alberto Di Chiara ha detto la sua a Radio Bruno Toscana su Fabiano Parisi: “Si tratta di un investimento importante, sicuramente più in prospettiva che per l'immediato. Giocare a destra, peraltro con tutti quegli errori, lo ha scombussolato, ma in fase difensiva a sinistra è meglio di Biraghi”.

E poi sul momento della Fiorentina: “Essere in zona Champions nonostante diverse sconfitte significa che il campionato è particolare, e la Fiorentina ne dovrebbe approfittare. Ora come ora conta solo il risultato, anche alle luce delle assenze con cui Italiano dovrà convivere. Credo che il mister dovrebbe essere più elastico nelle sue idee, per esempio Beltran e Nzola mi piacerebbe rivederli insieme”.