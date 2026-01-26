FOTO FN - Tutti i presenti alla messa in suffragio per Rocco Commisso: i membri della squadra in prima fila
Si sta svolgendo la messa in suffragio di Rocco Commisso, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. Tantissimi i presenti per rendere omaggio al compianto Presidente della Fiorentina.
I presenti
In prima fila, naturalmente, presente il gruppo della Prima Squadra della Fiorentina, composto da i giocatori e lo staff.
Presenti in chiesa, poi, anche Iachini e Nardella. Dietro di loro Enrico Lotito, figlio del patron della Lazio nonchè dg del settore giovanile. In secondo piano si vede anche Dainelli, collaboratore tecnico di Gilardino sulla panchina del Pisa.
💬 Commenti