FOTO FN - Tutti i presenti alla messa in suffragio per Rocco Commisso: i membri della squadra in prima fila

Mattia Sorbetti /

Si sta svolgendo la messa in suffragio di Rocco Commisso, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. Tantissimi i presenti per rendere omaggio al compianto Presidente della Fiorentina.

I presenti

In prima fila, naturalmente, presente il gruppo della Prima Squadra della Fiorentina, composto da i giocatori e lo staff.

I membri della Prima Squadra della Fiorentina

Presenti in chiesa, poi, anche Iachini e Nardella. Dietro di loro Enrico Lotito, figlio del patron della Lazio nonchè dg del settore giovanile. In secondo piano si vede anche Dainelli, collaboratore tecnico di Gilardino sulla panchina del Pisa.

In primo piano Iachini e Nardella, dietro di loro Lotito. Più indietro si vede Dainelli
Presente anche Rocchi
