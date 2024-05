Previsto incontro a breve tra Italiano e il Napoli: i dettagli

Gianluca di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha dato alcuni aggiornamenti su quella che potrebbe essere la nuova panchina dell'attuale tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano.

Incontro in programma con il Napoli

Secondo quanto riferito infatti il Napoli sta continuando a lavorare per quello che sarà l'allenatore della prossima stagione. Tra i favoriti resta il tecnico del Milan Stefano Pioli, ma ci sarà presto anche un incontro con Vincenzo Italiano. Resta in standby, per il momento, Antonio Conte. Quest'ultimo ha comunque dato la sua disponibilità al club di De Laurentiis e ha chiesto un triennale da 9 milioni circa a stagione. Oltre a questi, si aspetta di capire se Gasperini rinnoverà con l'Atalanta o se preferirà una nuova avventura.

Una scelta ancora non è stata presa

Il presidente De Laurentiis e il prossimo ds azzurro, Giovanni Manna, non hanno ancora preso una decisione definitiva. Non vogliono sbagliare e per questo tengono aperte varie strade per poi prendere quella che riterranno più affidabile. L'attuale tecnico della Fiorentina torna comunque ad essere un candidato papabile per la panchina del Napoli.