Ferrara: "Braschi che si scalda un'ora per non entrare è l'immagine perfetta del calcio italiano"

Senza Kean e Piccoli infortunati, Vanoli ha deciso di schierare la sua Fiorentina con un Gudmundsson in ruolo inedito, piuttosto che mettere in campo il Primavera Braschi. Ci poteva però essere lo stesso spazio a partita in corso per il giocatore che si è preparato a lungo, ma non è entrato.

Braschi

Questa scena ha influenzato il commento del giornalista Benedetto Ferrara che ha scritto questo su La Nazione: “Braschi che si scalda un'ora per non entrare mai è l'immagine perfetta del calcio italiano”.

Vanoli

Sull'allenatore: “Vanoli spera di restare alla Fiorentina, e ha le sue ragioni, anche se l'idea non esalta una piazza avvilita da tanta modestia e da un anno orribile. Ma ora tutti siamo interessati al futuro, quello che ci costerà altre 4 partite più o meno inutili (si, ok la matematica). Ogni passo ha un prezzo: prima si chiamava paura, ora si chiama noia”.