Beltran, ora in mezzo ci si mette anche un infortunio...

Non è l'inizio di stagione che Lucas Beltran sperava con la maglia del Valencia. L'attaccante della Fiorentina, passato il prestito alla squadra spagnola nelle ultime ore del mercato estivo, non ha ancora impressionato in giallorosso, collezionando 7 presenze ma senza mai lasciare il segno.

Infortunio per Beltran

Nell'ultima gara giocata contro il Villarreal, l'attaccante argentino era partito titolare per la seconda volta in stagione, salvo poi essere sostituito all'intervallo. Oltre a una prestazione spenta, Beltran ha anche subito un infortunio che lo ha costretto alla sostituzione.

Non convocato

L'allenatore del Valencia Corberán ha spiegato in conferenza stampa prima della gara contro il Maracena in Copa del Rey come Beltran non sia stato convocato per la botta subita nell'ultima gara di campionato.