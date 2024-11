Colpani e gli squilli che mancano dalla distanza. Fiorentina micidiale dentro l'area, aspettando i colpi del pupillo di Palladino

Forse l'unico “attaccante” che non è partito bene in questi primi mesi di stagione, è Andrea Colpani, arrivato a Firenze in estate con grandi aspettative ma che conta all'attivo - per ora - soltanto una doppietta a Lecce nel 6-0. Kean ne ha segnati 8 in 12, Gudmundsson ha già sfornato reti decisive e pure Beltran si è rivitalizzato con l'infortunio dell'islandese. L'ex Monza, invece, nonostante non sia mai stato messo in discussione da Palladino, non ha brillato particolarmente e stenta a farlo anche in questo momento magico della squadra.

A Lecce gli unici squilli

A Lecce, appunto, gli unici squilli finiti nel tabellino. Sicuramente le doti balistiche non gli mancano, ma Colpani - forse - si nasconde ancora un po'. La squadra sviluppa tanto sulla sinistra, dove Bove ha fatto coppia con Gosens per diverse partite; ma a destra è Dodo il protagonista. Il brasiliano non manca mai una sovrapposizione, che viene prontamente premiata: in questo modo, lo spazio per Colpani si riduce, anche quello per mirare la porta. Resta però il fatto che il giovane esterno non compie mai errori grossolani, piuttosto preferisce giocare sicuro per non lasciar scoperto il proprio fianco.

Una crescita che non deve rallentarsi

La crescita, tuttavia, è indiscutibile. Ancora non siamo ai livelli dell'U-Power Stadium, ma Colpani sta acquisendo quella fiducia che l'ha fatto sbocciare in Brianza. Qualche altro gol, magari anche giovedì a Cipro, potrebbero farlo stappare. Lo specchio avversario lo vede sempre bene, ma ancora non viene aggiunta quella potenza, o precisione, che possa sorprendere il portiere. Sicuramente il suo apporto non manca mai: anche quando si fa vedere di meno, i compagni lo cercano sempre, perché sanno qual è il suo potenziale dalla distanza. La Fiorentina sta segnando tanto da dentro l'area, ma con Colpani si potrebbero sfruttare anche le occasioni che provengono dal di fuori.