Biasin: "Barak sembrava destinato a una carriera ad altissimo livello, poi si è perso. Credo possa fare al caso di qualche squadra in Serie A"

A Radio Sportiva ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin, intervenendo anche sull'esubero della Fiorentina Antonin Barak, destinato a lasciare Firenze nelle prossime ore di mercato.

Le parole su Barak

“Non conosco la situazione di Barak, ma fino a qualche anno fa era considerato destinato ad avere una carriera di altissimo livello. Poi si è un po' perso, non ha mantenuto le promesse per qualche infortunio. Ha ancora 3-4 anni di carriera ad alto livello davanti, non conosco l'opinione di Pioli su di lui”.

E il futuro

"Penso che alla fine troverà una sistemazione, credo che possa fare al caso di diverse squadre di metà classifica anche in Italia".