L'ex talento viola Giuseppe Rossi, dopo essersi ritirato, intraprende la carriera da dirigente. Sarà il Direttore Tecnico (Head of Sports) del nuovo club americano North Jersey Pro Soccer, squadra dell'USL, seconda divisione americana dietro all'MLS. Rossi ha parlato a diretta.it toccando vari temi.

‘Mi fa male guardare il calcio di oggi, si pensa troppo ai soldi’

"Voglio portare avanti un progetto concreto per i giovani. Voglio creare un percorso serio per questi giovani per farli arrivare a livelli più alti. La MLS è troppo americana e non rispecchia il vero calcio. In USL ci saranno tre livelli che permetteranno retrocessioni e promozioni così come in tutto il mondo. Non voglio stare in un mondo finto dove non posso essere me stesso. Nel calcio di oggi si pensa troppo a trattative e soldi invece che al gioco vero. Ho sempre nostalgia dell’atmosfera, del gol, del campo. Per questo guardo poco calcio, fa male".

‘Spero la Fiorentina trovi stabilità con Pioli’

“Sarà una stagione come l’ultima in Serie A, molto equilibrata, senza una squadra dominante. Quello appena passato credo sia stato uno dei campionati più belli degli ultimi anni. La scelta dell’Inter con Chivu mi sembra molto interessante. Vedremo se saprà gestire il gruppo e l’ambiente una delle mosse migliori negli ultimi anni. Allegri è uno che sa vincere, conosce l’ambiente ed è un leader naturale. La squadra lo seguirà. Di allenatori bravi la Fiorentina ne hanno avuti, adesso mi auguro che si trovi un po’ di stabilità con Pioli. Gattuso scelta fenomenale per la Nazionale. È energia pura, uno che trasmette voglia, grinta, senso di appartenenza. L’allenatore della Nazionale non deve insegnare gioco, ma dev’essere bravo a livello psicologico".