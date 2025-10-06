Una gestione dei cartellini irritante. Il grosso rischio corso da Marì e il braccio non punibile

La partita tra Fiorentina e Roma è stata diretta da Andrea Colombo della sezione di Como, che proprio ieri ha compiuto 35 anni.

La partita per lui non è stata facilissima, anche perché la sua gestione dei cartellini ha lasciato a desiderare. Il pubblico di casa lo ha beccato a più riprese perché da una parte (quella viola) c'è stata tolleranza praticamente zero, dall'altra (quella giallorossa) invece molto permissivismo.

Tocco non punibile

In area di rigore della Roma c'è stato un tocco con il braccio di Tsimikas dopo semi rovesciata di Dodo. Contatto però non punibilie in quanto il braccio del giocatore giallorosso è a copertura e anche vicino al corpo.

Rischio

Chi ha rischiato di finire anzitempo la propria partita è stato Pablo Marì. Un suo intervento su Dybala è stato giudicato scomposto da parte dell'arbitro. Il difensore viola si è lanciato in proteste fin da subito e vibranti (ammonizione). Dopo il cartellino però lo spagnolo non si è calmato e si è rivolto ancora al direttore di gara e al guardalinee, rischiando un secondo provvedimento disciplinare nei propri confronti.