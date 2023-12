La Gazzetta dello Sport: L'ira di Mourinho contro l'arbitro

Diversi articoli su Roma-Fiorentina presenti stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 16

Apertura e grande spazio per: "Roma un pari, due rossi e polemiche". E ancora: "Mou avanti con Lukaku poi rimane in nove La Fiorentina non passa".

Pagina 18

Qui troviamo le pagelle della gara che vedono un "Rui Patricio protagonista, Arthur è un faro".

Pagina 19

Tutto sul post gara a cominciare da "Mou resta in silenzio". E poi: "L'ira di José contro l'arbitro Poi si frena per la Roma". Sommario: "Nel mirino i rossi di Zalewski e Lukaku. Non ha parlato per il deferimento in sospeso". Poi le dichiarazioni di Italiano: "Ripresa straordinaria ma serve più lucidità". Sottotitolo: "Il tecnico viola: "Concesso un gol con ingenuità, poi i giallorossi hanno pensato soltanto a difendersi".