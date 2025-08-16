Manca sempre meno all'inizio della Serie A 2025-26 e, come di consueto, Opta ha stilato la classifica finale in base alle previsioni che il supercomputer ha fatto, simulando migliaia di volte la competizione e analizzandone i risultati, stimando una lista ‘d’arrivo' delle squadre italiane quest'anno.

La Fiorentina, secondo Opta, concluderà il campionato attorno al nono posto: i tre dati calcolati per ogni squadra sono la chance di vincere lo scudetto (2.95%), quella del piazzamento in Champions (21.5%) e quella del piazzamento in Europa League (8.78%). Nelle previsioni, quindi, parte poco sotto al Bologna, che ha circa il 3% in più di qualificarsi alla Champions, e alla Lazio che invece ha l'8% in più della squadra di Pioli. Champions, appunto, che secondo Opta sarà affare per Inter, Napoli, Atalanta e Roma; subito dopo Milan e Juventus, piazzate in Europa League, prima del pacchetto sopracitato dove si trova la Fiorentina.