Contatti serrati tra Fiorentina e Juventus: si parla di Gonzalez, ma anche di Kostic e Arthur. C'è ancora distanza tra domanda e offerta

La Juventus continua a lavorare per arrivare alla chiusura della trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez. L'operazione è entrata nel vivo e le prossime ore saranno decisive per l'intesa definitiva tra i due club, scrive Gianluca Di Marzio.

Distanza tra domanda e offerta

In particolare, la giornata di oggi dovrebbe essere quella decisiva per il raggiungimento dell'accordo tra club. Juventus e Fiorentina stanno lavorando per arrivare all'accordo definitivo per Nico Gonzalez. I bianconeri hanno aggiunto qualche bonus toccando anche i 30 milioni fissi ma i viola insistono nel volere una somma attorno ai 40 tra fissi e bonus. Nuovi contatti sono previsti nelle prossime ore.

Arthur e Kostic piacciono a Palladino

L'attaccante argentino ha dato preferenza assoluta alla Juventus, quindi l'Atalanta è ormai decisamente arretrata nella corsa. Dopo Kean e Gonzalez, Juventus e Fiorentina stanno discutendo anche di Arthur e Kostic. La società viola sta parlando con l'agente del brasiliano per un eventuale ritorno dopo il prestito della scorsa stagione. Si valuta anche il nome del serbo, in uscita dalla Juventus che potrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito.