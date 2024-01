Corriere dello Sport-Stadio: Capovolta viola, si complica il mercato degli esterni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sul mercato della Fiorentina: "Il ribaltone". Occhiello: "Salta l'acquisto di Rodriguez La Viola torna su Vargas si complica il mercato degli esterni". Nel sommario: "La Fiorentina costretta a fermare la cessione di Brekalo alla Dinamo Zagabria".

Pagina 13

Ampio spazio al mercato con: "Capovolta Viola Rodriguez non si fa ritorno su Vargas". Sottotitolo: "Saltato l’arrivo dell’uruguaiano la Fiorentina blocca Brekalo e stringe per l’esterno svizzero".

Il piacevole dilemma

In taglio basso: "Il piacevole dilemma: Nico subito o a gara in corso?". Sommario: "Italiano ritrova Gonzalez, ma deve decidere come impiegarlo".