Corriere dello Sport - Stadio: la serenità di Dodo

Il Corriere dello Sport - Stadio, in edicola questa mattina, parla di Fiorentina in prima pagina, con un titolo piuttosto eloquente: “Pioli on fire”. ‘Da Sohm a Bernabé: la Viola ci riprova. Anche Asllani nei piani, ma solo a certe condizioni’, questo il sottotitolo del menabò del quotidiano romano.

Il casting per il centrocampo

Si parla diffusamente di Fiorentina alle pagine 16 e 17. Il “casting a metà campo" porta a sei nomi per la mediana: Sohm, Kessie, Frendrup, Lovric, Asllani e Bernabé. Nel trafiletto basso della prima pagina, si legge un approfondimento su Dodo: “Il suo sorriso fa ben sperare per il futuro”, dal sottotitolo ‘Lo stallo sul rinnovo è noto, ma il brasiliano appare molto sereno'.

A tutto Fazzini

A pag. 17, invece, si ripercorre la presentazione di Jacopo Fazzini. “Nel segno di Borja e Aquilani: La mia Fiorentina era quella di Pepito Rossi. Pioli ora mi ha provato da trequartista. Non vedo l’ora di giocare con Gud".