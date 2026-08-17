Pellegrino a Roma, il primo, vero allenamento. La Fiorentina punta a recuperarne quattro

Da domani la Fiorentina comincerà a preparare la trasferta di campionato contro la Roma che segna l'esordio dei viola in questa competizione.

Verso la Capitale

Sarà anche il primo, vero, allenamento per Mateo Pellegrino con la squadra. L'argentino ha fatto qualcosa anche nella mattinata di Ferragosto, ma niente a che vedere con il programma previsto a partire da domani. L'obiettivo è quello di portarlo insieme alla squadra nella Capitale e, salvo sorprese amare nel corso della settimana, non sarà un problema portare a termine questa ‘missione’.

Quattro recuperi

Nel frattempo Fabio Grosso spera di avere con sé anche gli altri giocatori che o non hanno partecipato alla gara col Benevento, o sono usciti malconci dal matche di Coppa Italia. Sono quattro gli elementi in questione: Rolando Mandragora, Alex Jimenez, Arthur Atta e Joao Mario. Recuperarli tutti non è un'impresa perché le loro condizioni non sono ‘drammatiche’, anzi.