"Ma l'avete capito che siamo in zona retrocessione?". Il concetto che Vanoli lotterà per far capire alla sua Fiorentina

Via lo smoking e dentro la tuta, si direbbe nel più classico degli slogan populisti ma è un po' il concetto che Paolo Vanoli lotterà (ha già iniziato ieri) per far capire e trapassare nelle menti dei suoi calciatori. L'avranno capito i giocatori viola che da ultimi in solitaria, non ci si tira fuori solo con il blasone e il monte ingaggi?

Sicuramente Vanoli rappresenta un risvegliatore, una doccia gelata sui fin troppi comodi alibi che questo gruppo si è portato avanti, coperto dagli errori di dirigenti e allenatore. La Fiorentina oggi è una squadra che deve lottare per salvarsi e per rimontare su tutte le altre 19 di Serie A. Altro che sogni europei e ambizioni, Vanoli dovrà cambiare settaggio alla mente del gruppo.