L'Argentina chiama, un'altra volta: Burdisso considera l'uscita di Martinez Quarta e segue un centrale del Boca Juniors

Argentina chiama, Fiorentina risponde. Non potrebbe essere altrimenti, con Nicolas Burdisso come direttore dell'area tecnica, che è stato inevitabilmente decisivo per gli arrivi in viola di Gino Infantino e Lucas Beltran. E adesso, considerata la concreta possibilità di cedere Martinez Quarta, c'è un nuovo obiettivo dal Sudamerica.

Secondo quanto riportato dal portale argentino Tntsports.com.ar, la Fiorentina segue Nicolas Valentini, centrale mancino 22enne del Boca Juniors. Nel pareggio dei gialloblù contro il Nacional in Libertadores, erano presenti sugli spalti alcuni scout del club viola per osservare il giocatore, che piace tantissimo a Burdisso.

Il contratto di Valentini è in scadenza tra un anno e mezzo (dicembre 2024), ma il Boca ha alzato la clausola da 10 a 14 milioni di euro, vista l'ultima fase del calciomercato.