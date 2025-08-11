No alla Fiorentina per approdare al Milan. Ora sono pronti entrambi a ricominciare dalla Cremonese

La Cremonese ha appena chiuso un doppio colpo di mercato, con la squadra neopromossa che si è aggiudicata due ex obiettivi di mercato della Fiorentina.

Doppio colpo dal Milan

Dal Milan la squadra di Cremona ha acquistato il prestito Filippo Terracciano (con obbligo di riscatto) e Warren Bondo (secco). Due giocatori che la Fiorentina aveva seguito quando erano in partenza da Hellas Verona e Monza.

Poche tracce in rossonero

Nessuno dei due ha lasciato grosse tracce in rossonero, con il Milan che li ha ceduti senza troppi indugi dopo essere rimasti fuori dal progetto sportivo di Allegri.