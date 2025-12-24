Bove torna al calcio giocato? Sì, ma non in Italia: si muovono i primi passi, c'è interesse Oltremanica

Sono già passati più di 365 giorni dal malore avuto in campo con la maglia della Fiorentina addosso: oggi, Edoardo Bove vuole tornare in campo ma, essendo portatore di defibrillatore sottocutaneo, non potrà farlo in patria.

Ritorno in campo?

Nulla toglie però che l'ex Roma vada a giocare all'estero, in nazioni dove le norme federali lo ammettano. Ebbene, come riporta Manà Manà Sport, si sta già muovendo qualcosa in ambito di mercato, in arrivo dall'Oltremanica. Qualora la trattativa andasse in porto, il ragazzo tornerebbe a giocare per un club dopo più di un anno.

Voci dall'Inghilterra

L'interesse per il ragazzo arriva infatti dall'Inghilterra: il Watford, attualmente decimo in Championship - la Serie B inglese - avrebbe mosso i primi passi per valutare la fattibilità dell'operazione. L'auspicio è che questo possa essere il primo passo verso un graduale rientro nel mondo del calcio giocato.