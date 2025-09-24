Il giocatore della Fiorentina Primavera Gianmarco Angiolini, giunto all'undicesimo anno all'interno del settore giovanile del club, ha parlato ai canali ufficiali: “Giocare qui è un'emozione grandissima. Sono qui da quando ho otto anni, quindi essere arrivato fin qui è incredibile. Figure di riferimento? In famiglia mio babbo ha sempre giocato e mi ha fatto entrare nel mondo dello sport. Poi, il mio idolo fin da piccolo è sempre stato Cristiano Ronaldo, nonostante per caratteristiche sia molto diverso da lui”.

“Allenarsi in prima squadra è un'esperienza bellissima”

Momenti decisivi nella crescita? “Secondo me in Under 17. L'anno prima ho giocato poco, mentre quella successiva è stata una grande stagione. Ho fatto 12 gol. Quel momento ha rappresentato la svolta. Mi sono allenato in prima squadra, sia quest'anno che l'anno scorso. Devo dire che è un'esperienza bellissima, perché ti confronti con calciatori che di solito vedi solo in televisione”.

“Rapporto fantastico coi compagni in Primavera. Il mio sogno? La prima squadra”

Com'è l'ambiente in Primavera? “Il rapporto coi miei compagni è fantastico, ci troviamo bene e stiamo sempre insieme. Lo spogliatoio è importantissimo. Ho legato molto con i ragazzi che sono con me fin da quando ero piccino, quindi Atzeni -siamo arrivati insieme- e anche Dolfi e Maiorana. Ma in generale anche tutti. Dove mi vedo tra 5 anni? L'obiettivo è fare il meglio possibile. Il sogno è qui in prima squadra”.