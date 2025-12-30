​​

Perinetti: "La Fiorentina è passata dagli obiettivi europei all'ultmo posto in classifica. Paratici? Venendo da fuori..."

Giorgio Perinetti
Il noto direttore sportivo Giorgio Perinetti ha commentato a Radio Sportiva la situazione della Fiorentina, ultima in classifica a fine dicembre e sempre più sull'orlo del baratro:

Il pensiero di Perinetti 

“La società di Commisso è stata la sorpresa di quest'anno. È vero che può capitare di trovare una squadra che non riesce a centrare gli obiettivi prefissati, come il ritorno in Europa League, ma ritrovarsi in questa situazione di classifica è veramente difficile da spiegare. I motivi ci saranno, ma non sarà semplice identificarli”.

Poi su Paratici 

“Adesso Paratici, venendo da fuori, dall'estero, potrà avere una visione più chiara e tranquilla per mettere mano alla squadra. Magari la soluzione è più facile di quella che ci si possa immaginare… Paratici, sempre che abbia già accettato la proposta, potrebbe risolvere una situazione che in questo momento sembra irrecuperabile”.

