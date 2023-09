Pradè: "Mi dispiace per Nzola, domani ci parlerò. Se Biraghi si fosse fatto male sarebbe un problema"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così ai canali ufficiali dopo la partita col Frosinone: “Speriamo che per Biraghi non sia niente di grave, altrimenti saremmo corti in quel ruolo. La Fiorentina dovrebbe essere abituata a vincerle certe partita. Se vuoi essere una grande squadra nel primo tempo la devi chiudere”.

E poi: “Il mio pensiero va Nzola, non sta vivendo una situazione serena. Sono convinto che sia un giocatore forte e che il gol arriverà. Dà l'anima e lotta su ogni pallone, domani ci parlerò”.