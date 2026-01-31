Brescianini: "Saper soffrire fa la differenza, cerchiamo sempre di migliorare anche quando i risultati non arrivano come in questo momento"

Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina titolare oggi contro il Napoli, è stato intervistato da DAZN prima del fischio d'inizio.

Sul momento della Fiorentina

Brescianini ha commentato: “Ritengo che come ha detto mister Vanoli saper soffrire faccia la differenza. Cerchiamo sempre di migliorare, anche in un momento come questo in cui i risultati non sono arrivati”.

Sulla partita

E ha aggiunto: “Anche il Napoli un po' come noi arriva da partite in cui doveva fare un po' di più, secondo me anche loro loro vorranno partire forte come noi”.